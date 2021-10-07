Известная украинская певица Тина Кароль показала, как утеплилась на осень.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно заинтриговала поклонников новым альбомом, часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис артистка продемонстрировала кадрами, как стильно утеплилась на осень.
На людях Тина появилась в коротком черном пальто с необычными пуговицами и воротником, под которым у нее темное платье. На ногах артистки тонкие темные колготки и туфли на шпильках, которые подчеркивают стройны ноги. Ее волосы распущены в необычной объемной укладке, а на лице легкий сдержанный макияж. Кароль никак не подписала свои сторис.
Отметим, что ранее Тина поразила поклонников яркими и даже откровенными фотосессиями, которыми подогревала интерес к своему новому альбому. Певица намекнула, что уже совсем скоро фанаты увидят и услышат ее новое творение.
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Напомним, Кароль эффектно распустила волосы, и показала лицо крупным планом: без лишних прикрас и макияжа.
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