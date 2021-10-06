Знаменитая украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит без сценического образа и макияжа в реальной жизни.
Тина Кароль на сцене постоянно появляется в дизайнерских нарядах, стоимость которых иногда превышает двести тысяч гривен. Для модных фотосессий артистка также выбирает весьма необычные образы.
Однако в реальной жизни Кароль предпочитает совершенный минимализм, не гонится за модой и не ограничивает себя одним стилем. Причем всегда звезда вне работы может быть замечена без косметики.
Поскольку в повседневности звезда беспокоится за состояние своей кожи и постоянно ухаживает за собой, давая коже отдохнуть от косметики. Без фильтров Тина недавно также показала лицо вблизи.
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Распустив волосы, артистка спокойно позировала пере камерой и покрутилась из стороны в сторону без наигранной улыбки.
К слову, артистка уже не раз рассказывала, что не забывает о спорте даже при насыщенном графике. Артистка часто ходит на занятия пилатесом, стретчингом и йогой — это ее обязательная программа для поддержания себя в идеальной форме.
Не так давно звезда рассказала, что вполне спокойно может прыгать на скакалке до сорока минут без перерыва, а дальше ей уже несколько сложно. Кароль опубликовала в Стори кадры с занятий йогой. А с недавних пор Тина также увлекается расслабляющей медитацией, во время которой ей приходится стоять на гвоздях.
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