Известная певица Тина Кароль удивила поклонников, появившись в новом образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила украиноязычный альбом дуэтов с молодыми исполнителями "Молода кров", поразила поклонников новым образом. На фан-станице в Instagram, посвященной звезде, опубликовали несколько кадров артистки, на которых она позирует в необычном наряде и в компании с молодым исполнителем Иваном Нави.

На фотографиях Тина запечатлена, видимо, на съемочной площадке в темной атмосфере. Перед камерой звезд позирует в стильном кожаном наряде – штанах и пиджаке оверсайз, под которым видно черную кофточку. Ее волосы собраны в небрежную прическу с несколькими непослушными прядями, а на ее лице легкий макияж. на одном из снимков Тина позирует в компании Ивана, дуэт с которым также вошел в ее альбом "Молода кров".

"Тиночка и @ivan_naviofficial ❤ Слушаем альбом "Молода кров" на всех стриминговых площадках", - говорится в подписи к фото с Иваном. Снимок, на котором Кароль позирует одна подписали так: "Невероятная". В комментариях начали бурно обсуждать новые фотографии артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Тина Кароль в платье с разрезами устроила сеанс соблазна на полу: "Тем временем Балан...".

Как сообщала Politeka, Кароль переборщила с эпатажем, устроив шоу с бананом: "Тина, если вас заставляют, моргните два раза".

Также Politeka писала, что Тина Кароль эффектно разоделась перед молоденькими танцорами, удивив движениями: кадры.