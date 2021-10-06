Экс-возлюбленный Тины Кароль певец Кириллом Туриченко из группы "Иванушки International" сделал предложение своей девушке.

Некоторое время назад артист объявил, что состоит в отношениях с Дарьей Тарасовой, которая далека от мира шоу-бизнеса. Она не является публичной личностью и не показывает себя перед камерой.

Как оказалось, бывший возлюбленный украинской певицы Тины Кароль, 38-летний певец сделал предложение своей избраннице оригинальным способом. Об этом в Инстаграм при помощи счастливых фото сообщила российский блогер Мария Солодар.

На свадьбе у блогера Туриченко и предложил своей избраннице выйти за него замуж.

"Мы с Туриченко задумали важный сюрприз для его любимой. Очень рада за вас, и считаю это прекрасным окончанием свадьбы. Начало новой истории", – сообщила Мария в подписи. Сначала мужчина спел, а потом стал на одно колено и традиционно сделал предложение, на которое Тарасова ответила согласием.

Ранее Дарья рассказала об их отношении к свадьбе в принципе:

«Это вопрос лучше задать Кириллу. Я была замужем, у меня была свадьба. У меня уже не то представление об этом событии. Я больше не та юная девочка. Сейчас намного спокойнее отношусь ко всему. У Кирилла, конечно, не было свадебного торжества. Уверена, он этого хочет. Я не настаиваю. Как пойдет, так и будет», - рассказала Дарья.

От первого брака у нее есть сын. Дарья отметила, что возлюбленный хорошо с ним ладит.

Напомним, снимок Кароль с тайным возлюбленным-певцом оказался в Сети.

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