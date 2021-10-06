Известный исполнитель Дан Балан вышел на сцену в необычном образе и завел публику, заставив танцевать.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Дана Балана, опубликовали забавное видео с артистом. В ролике Дан запечатлен на сцене, он заигрывает с публикой, зазывая танцевать.

Как видно, для выступления Балан выбрал модный образ – рванные джинсы и вишневая бархатная рубашка, а на его ногах стильные бежевые ботинки. Музыкант уверенно шагает по сцене и обращается к зрителям, которые остались за кадром: "Танцевать мы будет с вами или нет? У нас танцевальные песни". Также артист зазывает публику поближе к сцене и сам начинает пластично медленно двигаться.

Поклонники тут же принялись комментировать видео с Даном Баланом: "Танцуют все", "Я танцую, Данчик!", "Дан, очень идет бургунд цвет, вау! Обязательно будем танцевать!", "Танцы балансы не все могут копировать", "Будем. Данчик, будем", "Красавчик".

Напомним, Мама Балана обнародовала кадры своей свадьбы с молодым красавцем: "Надеюсь, Тина и Дaн однажды отпразднуют".

Как сообщала Politeka, Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".

Также Politeka писала, что Мама Дана Балана в цветастом мини-платье впечатлила внешним видом: "Эталон молодости".