Известный исполнитель Дан Балан принял участие в блиц-опросе, удивив ответами
Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывают роман Тиной Кароль, принял участие в блиц-опросе в радиоэфире, ответив на провокационные вопросы. Видео этого интервью опубликовали на фан-странице в Instagram, посвященной артисту.
Так, среди прочего Дана поставили перед нелегким выбором, когда ведущая спросила: "Настя Каменских или Тина Кароль?". На секунду запнувшись, Дан ответил: "Тина Кароль".
Также у Балана спросили: "Дышать о любви или дышать так чуть-чуть на ушко?". Этот вопрос повеселил артиста, он кокетливо ответил: "Так чуть-чуть".
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Еще один забавный вопрос прозвучал о колготках: "Колготки в сеточку или майка-сеточка?". Здесь Дан выбрал колготки. В комментариях к видео на это Балану написали: "Колготки. Надеюсь, Тина ему подогнала свои скандальные".
Напомним, Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать".
Как сообщала Politeka, Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души".
Также Politeka писала, что Дан Балан в стильном образе заинтриговал внезапными переменами: "Что-то будет".