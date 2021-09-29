Известный исполнитель Дан Балан принял участие в блиц-опросе, удивив ответами

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывают роман Тиной Кароль, принял участие в блиц-опросе в радиоэфире, ответив на провокационные вопросы. Видео этого интервью опубликовали на фан-странице в Instagram, посвященной артисту.

Так, среди прочего Дана поставили перед нелегким выбором, когда ведущая спросила: "Настя Каменских или Тина Кароль?". На секунду запнувшись, Дан ответил: "Тина Кароль".

Также у Балана спросили: "Дышать о любви или дышать так чуть-чуть на ушко?". Этот вопрос повеселил артиста, он кокетливо ответил: "Так чуть-чуть".

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Еще один забавный вопрос прозвучал о колготках: "Колготки в сеточку или майка-сеточка?". Здесь Дан выбрал колготки. В комментариях к видео на это Балану написали: "Колготки. Надеюсь, Тина ему подогнала свои скандальные".

Напомним, Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать".

Как сообщала Politeka, Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души".

Также Politeka писала, что Дан Балан в стильном образе заинтриговал внезапными переменами: "Что-то будет".