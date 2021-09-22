В сети показали, как Дан Балан зажег на свадьбе в Одессе и обратился к молодоженам

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль, зажег на свадьбе в Одессе. Похоже, молодоженам кто-то подарил на торжество выступление артиста. Фото и видео его выступления на этом мероприятии опубликовали во многих фан-аккаунтах в Instagram.

На кадрах видно, что на сцену Дан вышел в темном нарде и модном полосатом пиджаке. Он исполнил для гостей свои самые популярные хиты, а в одном из видео видно, что артист обратился к жениху и невесте с пожеланиями и напутствиями, поразив откровенностью: "Я вам расскажу сегодня много историй о любви, но первая будет о двух влюблённых, которые решили соединить свои сердца навсегда", - начал Балан и исполнил одну из своих песен.

В комментариях к видео фанаты начали бурно обсуждать выступление Дана на свадьбе: "Как красиво сказал", "Все внимание к тебе, милый", "Дан, какие ты трогательные и красивые слова сказал молодым", "Браво тебе", "Дан, какой вы молодец! Вы очень интересный загадочный исполнитель! Желаю вам и в дальнейшем таких же творческих успехов в работе!", "Он когда говорит, я перестаю дышать".

Напомним, Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души".

Как сообщала Politeka, Дан Балан в стильном образе заинтриговал внезапными переменами: "Что-то будет".

Также Politeka писала, что Мама Дана Балана в белом мини устроила кокетливую съемку на природе: "Как же хочется вместе с Тиночкой фото".