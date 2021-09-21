В сети всплыло необычное фото Дана Балана с его любимой блондинкой, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский артист Дан Балан получился широкую известность и собрал свою армию украинских фанаток, которые пристально следят за его жизнью. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных музыканту, и недавно на одной их них опубликовали очаровательное фото, на котором Дана можно увидеть с его любимой блондинкой.

На фотографии Балан запечатлен, умостившись на диване, а рядом с ним прилегла его блондинка-мама, которая тоже является известной певицей и телеведущей. Как известно, отношения у Дана с мамой очень трепетные и нежные, а это фото лишь в очередной раз это подтверждает.

В подписи к кадру написали: "Нежности". А пользователи тут же принялись комментировать фотографию, засыпая маму и сына комплиментами: "Это мама?", "Родные души", "Мамин сынуля", "Очень обаятельный и привлекательный. Мой кумир", "Какие вы милые, обожаю", "Красивые".

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Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого затишья побаловал украинок образом мечтательно мачо: "Папочка вернулся".

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