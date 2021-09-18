Мама популярного молдавского певца Дана Балана Людмила показала стильный лук на ярком личном фото

Популярная певица часто выступает на корпоративах и мероприятиях, причем Людмила известна и за пределами родной страны. Многие восхищаются внешностью исполнительницы, которая выглядит моложе своих лет.

Недавно Людмила выложила еще одно фото, которым покорила сеть. В белоснежном платье и белых ботинках мама Дана Балана выглядела довольно стильно, а ее светлые распущенные локоны идеально выглядели и без всяких причесок.

Это и отметили поклонники, которые не смогли не вспомнить Тину Кароль, которой приписывали роман с сыном Людмилы Даном:

«Боже какая красивая 😍❤️ Как же хочется вместе с Тиночкой фото🥺💜; Очень красивая и мудрая женщина; Не устану повторять, какая вы прекрасная; Какая красивая; Красавица; Hermosa❤; Пани Людмила!😍; Людмила, Вы ангельски-красивая😍🔥; Какая Мудрость!!! Восторг!; Самая красивая😍; Вы очень красивая женщина❤️; лучезарная женщина!👍😍» - пишут в сети.

Людмила Балан — популярная молдавская певица и телеведущая. Еще в начале карьеры она сумела покорить сердца зрителей не только на родине, но и за пределами страны. Сейчас аудитории дама известна и как мать Дана Балана.

63-летняя артистка активно выступает, радуя своих поклонников. На своей странице в Инстаграм Людмила Балан часто показывает фото и видео, восхищающие сеть.

Напомним, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана в красном платье с глубоким декольте заставила восхищаться собой: "Сказочная принцесса".

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".