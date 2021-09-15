В сети поссорились фанаты Дана Балана и Тины Кароль, все из-за нового фото на странице артиста

Как сообщает Politeka.net, все началась с того, что Тина Кароль опубликовала в сети забавное видео, в котором она понарошку ударяется об дверь головой. Затем в своем Instagram Дан Балан выложил милое фото, в подписи к которому задался вопросом: "А можно ли познать мир, не выходя за дверь?".

Фанаты молдавского артиста связали его пост с недавним видео Тины о дверях. В результате дискуссия переросла в конфликт. Так, некоторые поклонники Балана продолжают "сватать" его с Тиной, тогда как другие пользователи соцсетей выступают против, называя "отношения" между артистами воображаемыми.

"Тина как-то с дверями не дружит, лучше не выходить никуда. Держите своё счастье под замком".

"А она здесь при чем? Угомоните уже своё больное воображение, дети".

"К вашему больному воображению? Разве что, если у вас общий психиатр".

"Нет, оттуда вся ваша шайка ошалелых детей, которые суют свои носы туда, куда не следует и придумывает небылицы бредовые. Уже надоел нормальным людям ваш бред",

"Мы не внушаем никому верить в них или нет. Давайте уважать мнение окружающих. Мы уважаем Вашу точку зрения! Но соблюдаем субординацию",

"Никто ничего не придумывает. Тина выставила видео про дверь, Дан продолжил тему. Вам это о чем-то говорит? И не надо наезжать на фанатов, они знают больше за нас. Дан с ними общается в чате, поддерживает связь".

"Не смешите, вы ищете во всём какие-то совпадения, которые при желании можно где угодно найти и якобы это о чем-то говорит".

"Когда вас уже в дурку закроют?".

Напомним, "Любимец" Тины Кароль внес ясность относительно Дана Балана: "Как Мишина с Эллертом".

Как сообщала Politeka, Дан Балан очаровал украинок неожиданным кадром с улицы: "Нам определённо такое нравится".

Также Politeka писала, что Дан Балан разочаровал на частной вечеринке, появились кадры: "Простите, но это ужасно".