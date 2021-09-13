Известный музыкант Дан Балан спустя долгое время отсутствия в сети начал выкладывать новые фото

Популярный певец последние несколько месяцев посвятил исключительно себе, не появлялся в социальной сети, не отвечал на вопросы фанатов и отказывался от участия в различных шоу. Сейчас артист снова начал показывать разные фото в Инстаграм.

Новый кадр немало порадовал поклонниц, которые соскучились по артисту. Как известно, Дан выступал этим летом на различных мероприятиях, причем не раз. Однако о себе певец предпочитает ничего не рассказывать.

«А можно ли познать мир, не выходя за дверь?» - написал под снимком Балан.

Новое фото, сделанное без постановок просто на улице, поспешили прокомментировать поклонницы:

«С какими новостями вы к нам пришли?; Данчик тут все соскучились по тебе🥺 Может пообщаешься сегодня с нами?🤧💜; Дан, ну когда всё-таки 80е?🤧 Что-то не клеится совсем:(; Обещания нужно выполнять😌❤; Дан, в этом мире все возможно🤍; Дан, что это за философия подъехала?🤔; Нам определённо такое нравится, продолжай дальше😌💜».

Также ранее на нескольких видео, которые показали в сети, можно увидеть, что Балан развлекал гостей корпоратива своими самыми яркими хитами. На сцену артист вышел в черных брюках и расстегнутой рубашке, под которой видно яркую футболку.

Напомним, Дана Балана засняли в обнимку с совсем юной красоткой: "Борода седая стала".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого молчания снова объявился и поразил фанаток: "Это ты или сон?".

Также Politeka писала, что Дан Балан признался в комплексах из-за внешности: "Зато он никогда не будет…".