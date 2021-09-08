"Что же ты так не жалеешь себя"

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42-летний артист, которому приписывали роман с Тиной Кароль, сейчас гастролирует по стране с концертами. Причем, преимущественно выступает на частных вечеринках в ночных клубах и на базах отдыха.

На одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали свежее видео с его концерта, передает Politeka.net. Дан "порвал" зал старыми хитами, которые публика встретила визгом и танцами. Некоторые подписчики раскрыли в комментариях, где именно выступал Дан. По их словам, артист якобы "отжег" на базе отдыха, принадлежащей депутату Верховной Рады.

"Электрошок. Просто шикарно"; "Дан так держать 👏👏👏"; "Что за энергия у него как молния😍умница"; "Нормальный подтанцовщик. Песен никаких толком. Одно дёрганье"; "Да что же ты так не жалеешь себя, ведь уже не молоденький"; "Уже на базах отдыха выступает...скоро в подземных переходах петь будет😂"; "Я теперь поняла, где он выступает, на базе отдыха на Десне, но там небольшой зал и места немного и эта база депутата Верховной Рады, фамилию называть не буду", - комментируют в Сети.

На другой фан-страничке Балана появилось видео с его небольшого концерта в Луцке, с похожей программой.

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