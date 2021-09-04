Фанатам показали необычное фото Дана Балана в окружении маленьких детей

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, полюбился украинским фанатам за свою обаятельность, харизму и вокальный талант. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, где поклонники обмениваются фото и новостями о кумире.

Так, недавно в одном из фан-аккаунтов опубликовали очаровательное фото, на котором Дан Бадан запечатлен среди маленьких детей. В комментариях предположили, что снимок был сделан, когда молдавский артист посещал детский дом с подарками для его жителей. Как видно, Дан сидит рядом с маленькими девочками и внимательно слушает, когда одна из них демонстрирует ему свою куклу.

В подписи к фотографии написали: "Данчик и детки… Это так мило". Пользователи тут же принялись комментировать фото, отмечая, что артисту пора уже заводить своих детей: "Будет прекрасным папой. Уже пора", "Это новая?", "А где это он был?", "Это, скорее всего, детский дом", "Я помню, когда он подарки разбирал, то говорил, что сладости детям", "Дан с детками просто милашка. Усатый нянь, деткам с такими очень интересно. Они ведь чувствуют, где фальш, а где нет", "Очень добрый!", "Да, пора радоваться своими детками. Время идет", "Респект и уважение за добрые дела".

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