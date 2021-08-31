Экс-судья "Голосу країни" Дан Балан, которому приписывали роман с певицей Тиной Кароль, насмешил странными телодвижениями

На одной из фан-страничек 42-летнего артиста опубликовали любопытный фрагмент его выступления, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Дан исполнял свой хит Chica Bomb, когда решил продемонстрировать заодно и танцевальный талант. Кажется, что в танце участвовала каждая клеточка его тела - артист "дерглася", разведя руки в стороны, и даже начал в конце подпрыгивать. За кадром было слышно, как радостно верещат его поклонницы, которые, видимо, остались в восторге и от песни, и от его танца.

"Сумасшедшая харизма🔥", - подписал кадры автор поста.

Другие с ним согласились, оставив хвалебные комментарии. А один пользователь пошутил, что "Даника током ударило".

"он кайфует🔥"

"бешеной харизмы!!!!! танцует - классно!!!!"

"Экстаз😂"

"Так поёт хорошо прям слышно как женщины пищат от удовольствия. Молодец Дан в его возрасте мало певцов так прыгают, а он прям кайфует когда танцует"

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