Экс-судья "Голосу країни" Дан Балан, которому приписывали роман с певицей Тиной Кароль, насмешил странными телодвижениями
На одной из фан-страничек 42-летнего артиста опубликовали любопытный фрагмент его выступления, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Дан исполнял свой хит Chica Bomb, когда решил продемонстрировать заодно и танцевальный талант. Кажется, что в танце участвовала каждая клеточка его тела - артист "дерглася", разведя руки в стороны, и даже начал в конце подпрыгивать. За кадром было слышно, как радостно верещат его поклонницы, которые, видимо, остались в восторге и от песни, и от его танца.
"Сумасшедшая харизма🔥", - подписал кадры автор поста.
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Другие с ним согласились, оставив хвалебные комментарии. А один пользователь пошутил, что "Даника током ударило".
"он кайфует🔥"
"бешеной харизмы!!!!! танцует - классно!!!!"
"Экстаз😂"
"Так поёт хорошо прям слышно как женщины пищат от удовольствия. Молодец Дан в его возрасте мало певцов так прыгают, а он прям кайфует когда танцует"
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