Мама популярного молдавского певца, бывшего судьи шоу «Голос страны» Дана Балана Людмила впечатлила моложавым видом
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 63-летней молдавской телеведущей и певицы появился портрет артистки. На фото Людмила выглядела очень молодо. Отметим, что певице часто делают комплимент о внешности, подчеркивая, что она не выглядит на свой возраст. Артистка поражает поклонников не только идеальной фигурой, но и невероятной энергичностью.
«Чтобы иметь красивые глаза, нужно видеть хорошее в других… Чтобы иметь красивые губы, говорите только добрые слова», - подписала фото звезда, впечатлив всех своей мудростью.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
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«Вы пример для подражания», «Как всегда прекрасна», «Как всегда очаровательна! Какие правильные слова!», «Какая вы красивая», «Какая приятная женщина, как будто из доброй сказки», «Вы замечательная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Людмила Балан показала, как поет на украинском языке, кадры: "Давайте дуэт с Тиной".
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