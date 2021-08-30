Мама популярного молдавского певца, бывшего судьи шоу «Голос страны» Дана Балана Людмила впечатлила моложавым видом

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 63-летней молдавской телеведущей и певицы появился портрет артистки. На фото Людмила выглядела очень молодо. Отметим, что певице часто делают комплимент о внешности, подчеркивая, что она не выглядит на свой возраст. Артистка поражает поклонников не только идеальной фигурой, но и невероятной энергичностью.

«Чтобы иметь красивые глаза, нужно видеть хорошее в других… Чтобы иметь красивые губы, говорите только добрые слова», - подписала фото звезда, впечатлив всех своей мудростью.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Вы пример для подражания», «Как всегда прекрасна», «Как всегда очаровательна! Какие правильные слова!», «Какая вы красивая», «Какая приятная женщина, как будто из доброй сказки», «Вы замечательная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Людмила Балан показала, как поет на украинском языке, кадры: "Давайте дуэт с Тиной".

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