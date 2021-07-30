Мама популярного молдавського співака Дана Балана Людмила захопила своїм виглядом

63-річна Людмила Балан-Молдавська телеведуча і співачка, мама артиста Дана Балана, якому приписують роман з Тіною Кароль. У свої 63 жінка вражає не тільки ідеальною фігурою, але і неймовірною життєрадісністю і енергійністю. Нове фото на сторінці Людмили Балан стало черговим тому підтвердженням, пише Politeka.net.

Людмила Балан в червоній сукні позувала поруч з вороним конем.

"Щастя - це не успіх, а шлях до успіху. Подорож починається в першу чергу... Якщо ви стежите за місцем призначення, яке ви встановили для себе, все, що вам потрібно, - це очі, щоб знайти шлях до нього», - поділилася артистка філософськими думками.

Маму Дана Балана засипали компліментами.

"Сама наша красива", "ви прекрасна😍❤", "таємнича, ніжна...❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😍 😍 😍 Жінка-загадка...🔥", "елегантно і прекрасно, як і завжди", "шикарна жінка", "найкрасивіша жінка в світі😍 😍 😍", "прекрасна мама прекрасних дітей", "вауууу! Яка гарна! Прекрасна! Просто наша улюблена мама-Люда", "казкова принцеса", "неймовірно чарівно виглядаєте", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Дан Балан посміявся над бідою Тіни Кароль:"вийшла б без сукні".

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