Мама популярного молдовського співака Дана Балана Людмила захопила новими кадрами
Людмила Балан-популярна Молдавська співачка і телеведуча. Ще на початку кар'єри вона зуміла підкорити серця глядачів не тільки на батьківщині, а й за межами країни. Зараз аудиторії дама відома і як мати Дана Балана.
63-річна артистка активно виступає, радуючи своїх шанувальників. На своїй сторінці в Instagram Людмила Балан показала відео, як вона співає на весіллі.
Мама Дана Балана блищала в яскравому короткому платті. Маючи ідеальну фігуру і стрункі ноги, виглядала вона в такому вбранні чудово.
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Шанувальники Людмили Балан не поскупилися на компліменти.
"Міцного здоров'я і відмінного настрою», «Вау», «як же це красиво, зачепили з перших же нот», «дуже-дуже красиво», «красуня», - пишуть в коментарях захоплені користувачі Мережі.
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