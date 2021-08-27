Мама популярного молдовського співака Дана Балана Людмила захопила новими кадрами

Людмила Балан-популярна Молдавська співачка і телеведуча. Ще на початку кар'єри вона зуміла підкорити серця глядачів не тільки на батьківщині, а й за межами країни. Зараз аудиторії дама відома і як мати Дана Балана.

63-річна артистка активно виступає, радуючи своїх шанувальників. На своїй сторінці в Instagram Людмила Балан показала відео, як вона співає на весіллі.

Мама Дана Балана блищала в яскравому короткому платті. Маючи ідеальну фігуру і стрункі ноги, виглядала вона в такому вбранні чудово.

Шанувальники Людмили Балан не поскупилися на компліменти.

"Міцного здоров'я і відмінного настрою», «Вау», «як же це красиво, зачепили з перших же нот», «дуже-дуже красиво», «красуня», - пишуть в коментарях захоплені користувачі Мережі.

Нагадавши, Дана Балан пригорнув до молоденької блондинки, Тіни Кароль не видно:"красива пара".

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана в червоній сукні з глибоким декольте змусила захоплюватися собою: "казкова принцеса".

Також Politeka писала, що Дан Балан посміявся над бідою Тіни Кароль:"вийшла б без сукні".