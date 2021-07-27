Мама популярного молдавського співака Дана Балана Людмила нещодавно виступала на весіллі, де заспівала кілька пісень українською

Як пише Politeka.net, 63-річна Людмила Балан – мама молдавського красунчика Дана Балана, якому приписують роман із Тіною Кароль. У свої 63 жінка вражає не тільки ідеальною фігурою, а й неймовірною життєрадісністю та енергійністю. Людмила багато працює на корпоративах, весіллях та інших заходах. Так, цього разу жінку запросили заспівати на весіллі, де вона виконала декілька пісень українською, зокрема народну "Розпрягайте, хлопці, коней".

"У неділю у мене був ще один сюрприз на прекрасному весіллі ... Наречена - українка зі Львівщини, і я із задоволенням заспівала кілька пісень українською !!! Кам'яний будинок, Василина та Константин!!!", - пише мама Балана.

Зауважимо, що жінка була одягнена у красиве червоне плаття та весело танцювала на підборах. Що цікаво, ледь відчутний акцент у молдавської співачки все ж є, однак вона добре володіє українською.

Шанувальникам зірки сподобалося виконання української пісні Людмилою Балан, вони залишили багато коментарів. Дехто навіть закликав жінку заспівати дуетом з Тіною Кароль.

"Найкраща ❤️ ❤️ ❤️", " Як ви добре знаєте українську 😍💜", " Шикарна❤️ Шалено любимо та скучаємо за вами ❤️❤️", "Давайте вже дует з Тіною 😁 А що, мріємо сміливо))) 😋", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що мама Дана Балана в розкішній сукні вразила видом на коні: "Як ви схожі з Тіночкою".

Нагадаємо, що мама Дана Балана у відкритій сукні показала, як зачаровувати в будь-якому віці: "Приклад жіночої краси".

А ще Politeka повідомляла, що мама Дана Балана в рожевій сукні з сіточки розбурхала виглядом: "Дісней випустив нову принцесу".