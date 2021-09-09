Известный артист Дан Балан признался, что комплексовал из-за своей внешности

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский артист Дан Балан, которому долгое время приписывали романтические отношения с украинской дивой Тиной Кароль, признался, что комплексовал из-за своей внешности. Однако, это было в молодости, когда артист выступал в составе группы O-Zone. Интересный факт и фото юного Балана опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной артисту.

Так, на фотографии начинающий артист запечатлен в компании друзей, видно, что он излишне худо и очень высокий. По словам Дана, он комплексовал именно из-за своей худощавости и даже в начале карьеры пытался набрать вес.

В подписи к фото рассказали: "Дан признался, что очень комплексовал из-за своей худощавости. Когда он выступал в составе группы O-Zone, всячески пытался набрать вес, однако ему это не удавалось". Пользователи тут же принялись комментировать фото с молодым Баланом: "Супер публикация! Удачи и всех благ!", "Супер", "Да, на фото, где он в юности он такой длинный и худющий. Спасибо Вам за факт 1, так держать", "Это фото давно или сейчас?", "Зато он никогда не будет бороться с лишним весом".

Напомним, Дана Балана подловили на базе отдыха нардепа, видео: "Скоро в подземных переходах петь будет".

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