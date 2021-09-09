Известный музыкант Дан Балан порадовал фанаток новым фото в сети после долгого молчания

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому удалось собрать свою армию украинских фанаток весьма редко радует фолловеров новыми фото в своем Instagram, хотя они этого ждут. И вот, снова после долгого молчания, артист выложил в сеть свежее фото, на котором некоторые поклонники его даже не узнали.

На новом снимке Дан запечатлен в интересной локации у моря. Перед камерой он появился в черном свитере и темной куртке с ярким узором, которую то ли надевает, то ли снимает с себя. Артист внимательно смотрит в камеру, но выглядит очень уставшим или расстроенным.

В подписи к фотографии Балан написал: "А разве время существует?". Поклонники тут же принялись комментировать новый снимок молдавского мачо, засыпая его комплиментами: "Опа, папочка появился. Надеемся не бросит нас хоть осенью", "Неужели Дан?", "Папочка вернулся", "Дан, в твоём случае явно нет. Потому что так молодо выглядеть – это преступление", "Шикарный", "Мы соскучились", "Вот это ничего себе, отец вернулся", "Дан это ты или сон?".

Напомним, Счастливый Дан Балан с детьми взволновал поклонниц: "Будет прекрасным папой".

Как сообщала Politeka, Дан Балан "застукал" Тину Кароль с экс-бойфрендом Мишель Андраде Ломакиным: "Не понял!".

Также Politeka писала, что Тина Кароль отреагировала на колкость в адрес Дана Балана: "Когда мы поженились...".