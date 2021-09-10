Фанатам показали неожиданное фото молдавского артиста Дана Балана с седой бородой

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский музыкант Дан Балан собрал огромную армию фанаток. Харизматичный артист так полюбился украинским поклонницам, что ему посвятили множество фан-страниц в Instagram, де пользователи обмениваются фото и новостями о кумире.

Так, недавно в одном из фан-аккаунтов опубликовали очаровательное фото Дана в компании юной красотки. На снимке артист позирует, видимо, в студии звукозаписи, он прижимается к девушке и смотрит в объектив. В комментариях выяснилось, что снимок был сделан в 2019 году, а рядом с Баланом на фото позирует участница "Голосу країни". Однако, были те, кто возразил, заявляя, что фото более свежее.

В подписи к фотографии говорится: "Оп-оп, новая фоточка". Пользователи тут же принялись комментировать снимок Дана, засыпая его комплиментами: "Конечно архив. Новых фото совсем нет", "Совсем борода седая стала", "Красивые", "2019 год… архив, участница голоса дети 5", "Люблю", "А фото выложено сегодня…".

Напомним, Дан Балан признался в комплексах из-за внешности: "Зато он никогда не будет…".

Как сообщала Politeka, Дана Балана подловили на базе отдыха нардепа, видео: "Скоро в подземных переходах петь будет".

Также Politeka писала, что Счастливый Дан Балан с детьми взволновал поклонниц: "Будет прекрасным папой".