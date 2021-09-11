Известный музыкант Дан Балан выступил на частной вечеринке и вызвал бурное обсуждение в соцсетях

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан редко делится с фанатами подробностями своей жизни в соцсетях. Тем временем в Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту. Так, недавно в одном из фан-аккаунтов опубликовали яркие видео с выступления Дана на частном мероприятии. Отмечается, что это не архивные кадры, а свежие, снятые 4 сентября.

На нескольких видео, которые показали в сети, можно увидеть, что Балан развлекал гостей корпоратива своими самыми яркими хитами. На сцену артист вышел в черных брюках и расстегнутой рубашке, под которой видно яркую футболку.

И если одна часть фолловеров в восторге от живого выступления Дана, то другие разочарованы его пением. Видео с концерта начали бурно обсуждать в комментариях: "Данчик у нас персона не дешевая, он же у нас огонь", "Мое мнение – ему не нужны дуэты", "Интересно, сколько стоит Дан на корпоративе", "И вот тут начинаешь понимать, почему Дан стремится к дуэтам. Певец еще тот. Простите, но это ужасно", "Так хочется Дана увидеть уже на большой сцене, а не корпоративе", "Очень круто, только его "я не верю в любовь" настораживает".

Напомним, Дана Балана засняли в обнимку с совсем юной красоткой: "Борода седая стала".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого молчания снова объявился и поразил фанаток: "Это ты или сон?".

Также Politeka писала, что Дан Балан признался в комплексах из-за внешности: "Зато он никогда не будет…".