"Мы что, в сказке?"

Дан Балан порадовал поклонников новым харизматичным образом и удивил откровенными словами

Как пишет Politeka.net, популярный в Украине молдавский певец поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

Долгое время Балан крайне редко публиковал новый контент в соцсетях, однако в последние дни артист зачастил с обновлениями в Инстаграм. В связи с этим поклонники заподозрили, что певец готовится выпустить новую песню.

На этот раз Балан задался в своем посте философским вопросом.

«А можно ли вернуть в себе ребенка, который еще недавно думал, что все возможно?», - написал артист.

Он также поделился новым снимком, на котором продемонстрировал свою характерную харизму. Так, на фото Балан прогуливается под открытым небом в полностью черном наряде. Певец выглядит немного задумчивым и мечтательным.

Поклонницы исполнителя тут же отреагировали на его публикацию.

«Подозрительня активность что-то, ну и ладно, нам нравится», «Все нормально, Дан?», «3 пост за неделю, мы что в сказке?», «Мне уже страшно от такого актива», «мужчина, продолжайте», «Ты слишком шикарен для этого мира», «Папочка вернулся», - пишут люди.

Напомним, новое фото Дана Балана привело к грандиозному конфликту.

Как сообщала Politeka, "любимец" Тины Кароль внес ясность относительно Дана Балана.

Также Politeka писала, что Дан Балан очаровал украинок неожиданным кадром с улицы.