Дан Балан порадовал поклонников новым харизматичным образом и удивил откровенными словами
Как пишет Politeka.net, популярный в Украине молдавский певец поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.
Долгое время Балан крайне редко публиковал новый контент в соцсетях, однако в последние дни артист зачастил с обновлениями в Инстаграм. В связи с этим поклонники заподозрили, что певец готовится выпустить новую песню.
На этот раз Балан задался в своем посте философским вопросом.
«А можно ли вернуть в себе ребенка, который еще недавно думал, что все возможно?», - написал артист.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Леся Никитюк в смелом наряде затмила мохнатую Настю Каменских на светском рауте: "Красотки!"
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Он также поделился новым снимком, на котором продемонстрировал свою характерную харизму. Так, на фото Балан прогуливается под открытым небом в полностью черном наряде. Певец выглядит немного задумчивым и мечтательным.
Поклонницы исполнителя тут же отреагировали на его публикацию.
«Подозрительня активность что-то, ну и ладно, нам нравится», «Все нормально, Дан?», «3 пост за неделю, мы что в сказке?», «Мне уже страшно от такого актива», «мужчина, продолжайте», «Ты слишком шикарен для этого мира», «Папочка вернулся», - пишут люди.
Напомним, новое фото Дана Балана привело к грандиозному конфликту.
Как сообщала Politeka, "любимец" Тины Кароль внес ясность относительно Дана Балана.
Также Politeka писала, что Дан Балан очаровал украинок неожиданным кадром с улицы.