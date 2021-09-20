Певец Дан Балан заинтриговал новой фотографией

Как пишет Politeka.net, популярный в Украине молдавский певец, оторый был тренером на шоу "Голос країни" поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть снимок, проскролльте вниз)

Отметим, продолжительное время в блоге артиста было затишье, но в последнее время он стал выкладывать снимки довольно часто, радуя своих поклонниц.

Активность на странице Балана в Инстаграм даже заставила его поклонников думать, что артист готовится к какому-то новому проекту.

В этот раз певец поделился черно-белым снимком, на котором он мечтательно смотрит вдаль.

«Прекрасный», «Что?!😳 реально чет будет… чувствую ж*пой что-то будет», «Какой стильный образ», «Вау», «Краш», «Мамочки», «Невероятный», «Рада, что Дан стал часто выкладывать фотки», «Вайй😍 Какой красивый», «Какой красивый мальчик», «Любим бесконечно», «Нереальный», «Крутой образ, красивый Дан Балан», - пишут в комментариях.

Напомним, Дан Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана в красном платье с глубоким декольте заставила восхищаться собой: "Сказочная принцесса".

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".