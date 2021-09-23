Фанаты нашли необычное фото молдавского мачо Дана Балана и показали в сети

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан собрал огромный фан-клуб среди украинских поклонниц, которые теперь тщательно следят за его жизнью. Недавно на одной из фан-страниц в соцсети Instagram опубликовали забавное фото артиста с маленькой поклонницей, на котором он позирует в необычном образе.

Как видно, на фотографии Дан и милая девочка запечатлены где-то в гримерке, видимо, после выступления артиста. Перед камерой певец появился в странном образе, который назвали "нарядом учителя музыки". На нем все черное – брюки, широкий плащ и забавная шляпа, а на глаза модные темные очки. Артист приобнимает девочку, смотрит в камеру и загадочно улыбается.

В подписи к фотографии Балана написали: "Какие милые". А пользователи тут же принялись комментировать снимок, засыпая кумира комплиментами и подшучивая над его необычным стилем: "Дан здесь таинственный маг и чародей", "Данчик, я тоже хочу рядом с тобой", "Дан в каком-то образе, в темных очках и в шляпе", "Какие симпатичные! Дан профессор музыки, очень идет ему", "Какое милое и очень трогательное фото", "Учитель музыки", "Какое милое фото!", "Клевое фото".

Напомним, Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать".

Как сообщала Politeka, Смущенного Дана Балана засняли в крепких объятиях любимой блондинки: "Родные души".

Также Politeka писала, что Дан Балан в стильном образе заинтриговал внезапными переменами: "Что-то будет".