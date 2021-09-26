Моложавая мама Дана Балана Людмила сверкнула идеальной фигурой в смелом мини-платье

Как сообщает Politeka.net, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан, которая является мамой музыканта Дана Балана, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Моложавая красотка в этот раз снова поделилась в сети ярким фото, на котором появилась в интересном образе.

Как видно, на новой фотографии мама Люда, как ее называют в сети, запечатлена в интересной летней локации. Перед камерой она появилась в коротком светлом платье с ярким цветочным узором, этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и стройные ноги артистки. Ее длинные светлые волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она мечтательно смотрит куда-то вверх.

В подписи к фото Людмила Балан написала: "Если вы можете мечтать, вы можете достичь". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Очень красивая", "Красота", "Великолепная", "Невероятная", "Нереально красивая!", "Бесподобная", "Красивая", "Какая красивая", "Какая красивая! Очень вас любим!", "Как всегда, неотразима и восхитительна!", "Не слов, умница, красавица, эталон молодости!", "Какая красивая", "Женщина-мечта!", "Как куколка прям!".

Напомним, Мама Дана Балана в белом мини устроила кокетливую съемку на природе: "Как же хочется вместе с Тиночкой фото".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана покорила цветущим видом и мудрыми словами: "Как будто из сказки".

Также Politeka писала, что Мама Дана Балана зажгла на свадьбе в эффектном платье: "Как же это красиво".