Мама молдавского певца Дана Балана Людмила показала фото своей свадьбы

Как сообщает Politeka.net, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан 30 сентября празднует годовщину своей свадьбы, об этом она сообщила на соей странице в Инстаграм. Ровно 43 года назад она вышла замуж.

По этому случаю она показала фото свадебной церемонии и более свежее фото с мужем. Пост она сопроводила проникновенным стихом, в котором рассказала, как много для нее значит супруг.

Супруг Людмилы – дипломат Михай Балан. Помимо певца Дана Балана у пары есть еще дочь Сандра Балан.

Пользователи Сети поздравляют Людмилу и Михая.

«С годовщиной! Желаю вам еще как минимум 43 года вместе», «Вы так похожи на Тину! Congratulations! Надеюсь, Тина и Дaн однажды отпразднуют одно и то же количество лет», «Счастливых долгих лет вместе! вы такие классные», - пишут в комментариях.

Напомним, Дан Балан по полной отжег на свадьбе в Одессе и разоткровенничался перед гостями: "Я перестаю дышать".

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