Танцовщица из шоу-балета Дана Балана засветилась на фото рядом с ним, запутав фанатов певца

Многим показалось, что яркая блондинка является девушкой артиста.

Так, в день рождения танцощицы Светланы Сакаль на фан-страничке Балана опубликовали их совместное фото, которое на самом деле является архивным и было сделано три года назад, передает Politeka.net. В кадре Светлана и Дан сидят рядышком с бокалами в руках, прильнув друг к другу головами.

В комментариях бурно обсуждают "чей кто парень или девушка". Некоторые, кто особенно ревностно оберегают идею романа Дана и певицы Тины Кароль, взъелись на его танцовщицу. Хотя на самом деле Светлана сейчас встречается с певцом Никитой Ломакиным, звездой "Голосу країни" и экс-бойфрендом Мишель Андраде, а с Баланом их связывает только работа.

"Да они всех запутали и Дан и его фан клубы!! Зачем сюда вешать такое фото не скажете!!?) Там где Дан должна быть Тина, а Светик пусть гуляет!!"

"Пусть Светик будет счастлива, но к Дану на колени не лезет, место зарезервированно для другой дамы!!!))"

"Похоже, что это девушка Дана😳 - Нет, не похоже. У Дана есть Тина, а у Светы - Никита. И это архив - охоже что вы очень ошиблись, этой фотке около 3-х лет... и эта девочка - танцовщица Дана на его ДР...😁😄😃"

"А разве не Тина его девушка?"

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