Популярная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свою пластику, станцевав под собственную песню в жарком наряде. Новое видео появилось на ее странице в ТикТок.
Об этом пишет Politeka.net. Как известно, Кароль любит время от времени радовать поклонников кадрами, на которых танцует под свои же песни. Обычно певица повторяет движения из своих клипов или выступлений в разной обстановке.
На этот раз Тина устроила танцевальное шоу, позируя у стены. Для видео певица выбрала соблазнительный и одновременно элегантный наряд. На ней был голубой костюм, состоящий из короткого топа с рукавами и длинной узкой юбки с разрезом практически до самого верха. Дополнили образ строгие туфли-лодочки.
В таком наряде Кароль выглядела особенно эффектно, демонстрируя томные движения у стены.
«Бегу на свет... Продолжи в комментариях», - предложила певица своим поклонникам в подписи к кадрам.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Осадчая призналась, от чего отказалась из-за рождения ребенка: "Два месяца без..."
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Фанаты Кароль тут же принялись комментировать.
«Образ шикарный», «Она все начнет с нуля», «Я смотрела в глаза, честно», «Тина в любой непонятной ситуации: покупает одно платье во всех возможных расцветках», «пожар решили сделать», - пишут люди.
Напомним, Кароль потопталась по гвоздям и удивила мастерством растяжки на занятии.
Как сообщала Politeka, Кароль показала силу своей привлекательности, появившись в образе "невесты".
Также Politeka писала, что Тина Кароль оконфузилась на камеру, вызвав смех коллег.