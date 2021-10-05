Популярная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свою пластику, станцевав под собственную песню в жарком наряде. Новое видео появилось на ее странице в ТикТок.

Об этом пишет Politeka.net. Как известно, Кароль любит время от времени радовать поклонников кадрами, на которых танцует под свои же песни. Обычно певица повторяет движения из своих клипов или выступлений в разной обстановке.

На этот раз Тина устроила танцевальное шоу, позируя у стены. Для видео певица выбрала соблазнительный и одновременно элегантный наряд. На ней был голубой костюм, состоящий из короткого топа с рукавами и длинной узкой юбки с разрезом практически до самого верха. Дополнили образ строгие туфли-лодочки.

В таком наряде Кароль выглядела особенно эффектно, демонстрируя томные движения у стены.

«Бегу на свет... Продолжи в комментариях», - предложила певица своим поклонникам в подписи к кадрам.

Фанаты Кароль тут же принялись комментировать.

«Образ шикарный», «Она все начнет с нуля», «Я смотрела в глаза, честно», «Тина в любой непонятной ситуации: покупает одно платье во всех возможных расцветках», «пожар решили сделать», - пишут люди.

Напомним, Кароль потопталась по гвоздям и удивила мастерством растяжки на занятии.

Как сообщала Politeka, Кароль показала силу своей привлекательности, появившись в образе "невесты".

Также Politeka писала, что Тина Кароль оконфузилась на камеру, вызвав смех коллег.