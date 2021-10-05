Известная украинская певица Тина Кароль впечатлила чувственным образом из новой фотосессии в светлых тонах.

Артистка показывает в Инстаграм много кадров со съемок и постановочные фото из своих последних фотосессий. Причем звезда не отказывается от интриги.

Совсем скоро Кароль выпустит новый клип и готовит новые композиции, поэтому начала публиковать моменты с работы над обновлениями в своем репертуаре. В этот раз Тина Кароль поделилась серией чувственных фото из съемки в светлых тонах.

"Прекрасного и нежного дня" - пишет в подписи Тина.

На фото звезда позировала с нюдовым макияжем, привычной прической с «морскими волнами» и в белом платье с прозрачным низом, напомнив фанатам невесту. Таким образом артистке еще удалось привлечь внимание к фигуре, которую она с радостью продемонстрировала.

Также под похожими кадрами Кароль написала: "Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Очень ждём, уже готовы разрывать все платформы", "Такая нежная, как невеста", "Зная Тину, можно ожидать чего угодно", "Заинтриговала", "Надеюсь будет лирика", "Очень чувственно".

Напомним, Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль намекнула, есть ли у нее любимый мужчина: "Много сменилось...".

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь".