Фанати порівняли два танці Тіни Кароль - з Даном Баланом та Іваном Наві

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок Instagram опублікували трепетне відео, а якому порівняли два танці Тіни Кароль - з Іваном Наві і Даном Баланом. Схоже, артистка зовсім не проти закрутиться в обіймах чоловіка.

На першому фрагменті відео видно, що Тіну підхопив однією рукою і закрутив у танці молодий виконавець Іван Наві, з яким артистка нещодавно презентувала дуетну композицію. На другому фрагменті Кароль танцює з Даном Баланом на сцені "Голосу країни", де вони разом були тренерами.

У підписі до відео написали: "Для порівняння". Шанувальники в коментарях відзначили, що танець Тіни і Дана виглядає, як танець закоханих людей: "Іван повівся в рамках етики – однією рукою підтримав, а Дан в обійми взяв, як і треба закоханому", "Іван дуже вихований і порядний людина, справжній західний джентльмен. Але щось зараз його популярність трошки пішла на спад, і він дуже вдячний тіні за цей дует", "Так, Дан її конкретно притиснув до себе мало не розчавив".

Нагадаємо, Дан Балан відповів на провокаційні питання, не забувши про Кароль: "Так, чуть-чуть".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль натякнула, чи є у неї коханий чоловік: "Багато змінилося...".

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