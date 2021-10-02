Фанаты сравнили два танца Тины Кароль – с Даном Баланом и Иваном Нави

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц Instagram опубликовали трепетное видео, а котором сравнили два танца Тины Кароль – с Иваном Нави и Даном Баланом. Похоже, артистка совсем не прочь закружится в объятиях мужчины.

На первом фрагменте видео видно, что Тину подхватил одной рукой и закружил в танце молодой исполнитель Иван Нави, с которым артистка недавно презентовала дуэтную композицию. На втором фрагменте Кароль танцует с Даном Баланом на сцене "Голосу країни", где они вместе были тренерами.

В подписи к видео написали: "Для сравнения". Поклонники в комментариях отметили, что танец Тины и Дана выглядит, как танец влюбленных людей: "Иван повел себя в рамках этики – одной рукой поддержал, а Дан в объятия взял, как и надо влюбленному", "Иван очень воспитанный и порядочный человек, настоящий западный джентльмен. Но что-то сейчас его популярность немножко пошла на спад, и он очень благодарен Тине за этот дуэт", "Да Дан ее конкретно прижал к себе чуть не раздавил".

Напомним, Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль намекнула, есть ли у нее любимый мужчина: "Много сменилось...".

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь".