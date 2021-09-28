Любопытные кадры с певицей Тиной Кароль, проливающие свет на ее личную жизнь, появились в Сети

Как известно 36-летняя артистка не распространяется о своих любовных похождениях. Поэтому многочисленным фанатам приходится додумывать и угадывать.

После смерти мужа в 2013 году, продюсера Евгения Огира, Кароль официально ни с кем не имела любовных отношений. При этом фанаты приписывали ей роман то с собственным PR-менеджером Павлом Орловым, с которым она сотрудничает с самого начала своей карьеры, то с коллегой по шоу "Голос країни", молдавским певцом Даном Баланом. Тина никогда не подтверждала слухи, но и категоричного "нет" тоже никогда не говорила.

Поклонники Кароль создали занимательный видеоряд с фрагментами различных интервью артистки, дополнив якобы диалогом с самой собой. Певица не удержалась и репостнула у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Представьте... диалог 2019 и 2021 года, - говорится в подписи. - "Привет! Ну, как ты там вообще? - Много сменилось вещей, но я по-прежнему ничей..."

Таким образом, создается впечатление, что Тина будто намекает, что ее сердце до сих пор свободно.

Напомним, Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь"

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