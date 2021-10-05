Знаменитая украинская певица Тина Кароль показала, как обычно проходят ее тренировки в личном спортзале.

Артистка уже не раз рассказывала, что не забывает о спорте даже при насыщенном графике. Артистка часто ходит на занятия пилатесом, стретчингом и йогой — это ее обязательная программа для поддержания себя в идеальной форме.

Не так давно звезда рассказала, что вполне спокойно может прыгать на скакалке до сорока минут без перерыва, а дальше ей уже несколько сложно.

В этот же раз Кароль опубликовала в Стори кадры с занятий йогой. А с недавних пор Тина также увлекается расслабляющей медитацией, во время которой ей приходится стоять на гвоздях. В синем костюме, который не стесняет движения и обеспечивает комфорт во время занятий спортом, звезда также показала мастерство растяжки.

Отметим, Кароль также любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола. Скакалка – идеальный инструмент для поддержания стройности, считает Тина.

Артистка уже не первый раз показывает интригующие фото и рассказывает в подписях о своих мыслях, намекая таким образом на скорый выход нового клипа. Тина в этот раз опубликовала светлый кадр.

«Я много размышляю и знаю, что в споре рождается разнообразие. Итак ... Привязанность -это оковы ума. Душа свободна, как ветер. Жду ваши мысли» - написала Тина под кадром.

Напомним, Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь"

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