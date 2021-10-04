Кадры говорят сами за себя

Известная певица Тина Кароль, которая в этом году отказалась от участия в популярных шоу и сосредоточилась на своей карьере, дала поклонникам повод для веселья.

Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Тина Кароль является активным пользователем сети Тик Ток. Красотка снимает забавные видео, привлекая молодежную аудиторию к своему творчеству. На свежем видео Кароль в окружении балета показала, как развлекается за кулисами перед концертом. Артистка была одета в строгий костюм, а ее волосы были аккуратно собраны.

На видео Тина попыталась справиться с популярной в 2000-х игрушкой Йо-Йо, но у нее не получилось. В итоге артистка рассмеялась вместе со своими коллегами.

В комментариях поклонники оставили Кароль массу комплиментов.

«Основательница крутейших трендов», «Милашка какая, не могу», «Ну что сказать, Леди Баг», «Тиночка, как же я вас люблю», «Как котенок с фантиком на веревочке», «Милаха. У меня тоже не получается», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль в оригинальном топе показала формы, стоя на коленях.

Как сообщала Politeka, Кароль в прозрачном платье очаровала украинцев: "Очень чувственно".

Также Politeka писала, что Кароль без капли стеснения показала игривый образ.