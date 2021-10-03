Відома українська співачка Тіна Кароль розбурхала мережу новою фотосесією
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка зачарувала новою фотосесією, а ще заінтригувала фанатів новим альбомом, який готує до релізу.
На нових фотографіях Тіна відображена серед білосніжної локації, як ніби серед хмар, і що виглядає дуже незвично і ефектно. У кадрі вона з'явилася в прозорій довгій сукні світлого відтінку, крізь яке просвічується білизна. Цей наряд цікавої текстури красиво підкреслив апетитні форми зірки.
У підписі до фото Кароль написала: "Невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію співачки: "Дуже чекаємо, вже готові розривати всі платформи", "Така ніжна", "Знаючи Тіну, можна очікувати чого завгодно", "Заінтригувала", "Сподіваюся буде лірика", "Дуже чуттєво".
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