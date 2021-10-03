Відома українська співачка Тіна Кароль розбурхала мережу новою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка зачарувала новою фотосесією, а ще заінтригувала фанатів новим альбомом, який готує до релізу.

На нових фотографіях Тіна відображена серед білосніжної локації, як ніби серед хмар, і що виглядає дуже незвично і ефектно. У кадрі вона з'явилася в прозорій довгій сукні світлого відтінку, крізь яке просвічується білизна. Цей наряд цікавої текстури красиво підкреслив апетитні форми зірки.

У підписі до фото Кароль написала: "Невичерпне джерело натхнення - наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію співачки: "Дуже чекаємо, вже готові розривати всі платформи", "Така ніжна", "Знаючи Тіну, можна очікувати чого завгодно", "Заінтригувала", "Сподіваюся буде лірика", "Дуже чуттєво".

Нагадаємо, Дан Балан відповів на провокаційні питання, не забувши про Кароль: "Так, чуть-чуть".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль натякнула, чи є у неї коханий чоловік: "Багато змінилося...".

Також Politeka писала, що Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака: "Молода кров".