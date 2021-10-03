Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть новой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала новой фотосессией, а еще заинтриговала фанатов новым альбомом, который готовит к релизу.

На новых фотографиях Тина запечатлена среди белоснежной локации, как будто среди облаков, и что выглядит очень необычно и эффектно. В кадре она появилась в прозрачном длинном платье светлого оттенка, сквозь которое просвечивается белье. Этот наряд интересной текстуры красиво подчеркнул аппетитные формы звезды.

В подписи к фото Кароль написала: "Неиссякаемый источник вдохновения - наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Очень ждём, уже готовы разрывать все платформы", "Такая нежная", "Зная Тину, можно ожидать чего угодно", "Заинтриговала", "Надеюсь будет лирика", "Очень чувственно".

Напомним, Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль намекнула, есть ли у нее любимый мужчина: "Много сменилось...".

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь".