Відома співачка Тіна Кароль заінтригувала кокетливим роликом, знятим перед дзеркалом

Тіна Кароль останні кілька місяців стала публікувати в Instagram і особисті фото, а також просто кадри з життя. Якщо раніше артистка ретельно ховалася від уваги фанатів, то тепер навіть іноді показує себе в домашніх луках.

Цього разу Тіна здивувала незвичним чином у чорних тонах. У чорних брюках, туфлях на підборах такого ж відтінку і в прозорому ТОПі Тіна покрутилася перед дзеркалом. Причому топ був зі звичайної чорної сіточки, що підкреслює чорний комплект співачки.

Підписувати нові кадри зірка не стала, хоча і покрутилася трохи перед об'єктивом і показала фігуру в чорному цибулі.

Відзначимо, що після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна довгий час була сама і не заводила нові романтичні стосунки і не говорила про особисте життя. Співачка зосередилася на своїй кар'єрі і вихованні сина Веніаміна, не показувала свій будинок і не давала інтерв'ю.

Однак нещодавно артистка зізналася, що вже готова до нових відносин і не буде відкидати нову любов, якщо вона зустрінеться на її шляху. Багато хто вважає, що серце Тіни вже невільно, проте вона не поспішає представляти свого коханого широкому загалу.

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