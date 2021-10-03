Відома співачка Тіна Кароль заінтригувала кокетливим роликом, знятим перед дзеркалом
Тіна Кароль останні кілька місяців стала публікувати в Instagram і особисті фото, а також просто кадри з життя. Якщо раніше артистка ретельно ховалася від уваги фанатів, то тепер навіть іноді показує себе в домашніх луках.
Цього разу Тіна здивувала незвичним чином у чорних тонах. У чорних брюках, туфлях на підборах такого ж відтінку і в прозорому ТОПі Тіна покрутилася перед дзеркалом. Причому топ був зі звичайної чорної сіточки, що підкреслює чорний комплект співачки.
Підписувати нові кадри зірка не стала, хоча і покрутилася трохи перед об'єктивом і показала фігуру в чорному цибулі.
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
Раптово обірвалися життя двох молодих породіль: що відомо про немовлят, трагічні подробиці
Токіо з "Паперового будинку" в одних плавках від купальника прикувала захоплені погляди: "Дикий ангел"
Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" повідомив про розставання з "коханою": "Все літо були разом"
Крісло Данилко на шоу "Маска" несподівано зайняла молода брюнетка: що сталося на зйомках
Відзначимо, що після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна довгий час була сама і не заводила нові романтичні стосунки і не говорила про особисте життя. Співачка зосередилася на своїй кар'єрі і вихованні сина Веніаміна, не показувала свій будинок і не давала інтерв'ю.
Однак нещодавно артистка зізналася, що вже готова до нових відносин і не буде відкидати нову любов, якщо вона зустрінеться на її шляху. Багато хто вважає, що серце Тіни вже невільно, проте вона не поспішає представляти свого коханого широкому загалу.
Нагадавши, Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака: "Молода кров"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розповіла про біль, який терпить щодня, як Мішина: "це моя трансформація»
Також Politeka писала, що Тіна Кароль натякнула, чи є у неї коханий чоловік: "багато змінилося..."