Известная певица Тина Кароль заинтриговала кокетливым роликом, снятым перед зеркалом
Тина Кароль последние несколько месяцев стала публиковать в Инстаграм и личные фото, а также просто кадры из жизни. Если ранее артистка тщательно скрывалась от внимания фанатов, то теперь даже иногда показывает себя в домашних луках.
В этот раз Тина удивила непривычным образом в черных тонах. В черных брюках, туфлях на каблуке такого же оттенка и в прозрачном топе Тина покрутилась перед зеркалом. Причем топ был из обычной черной сеточки, подчеркивающей черный комплект певицы.
Подписывать новые кадры звезда не стала, хотя и покрутилась немного перед объективом и показала фигуру в черном луке.
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Отметим, что после смерти мужа Евгения Огира Тина долгое время была сама и не заводила новые романтические отношения и не говорила о личной жизни. Певица сосредоточилась на своей карьере и воспитании сына Вениамина, не показывала свой дом и не давала интервью.
Однако недавно артистка призналась, что уже готова к новым отношениям и не будет отвергать новую любовь, если она повстречается на ее пути. Многие считают, что сердце Тины уже несвободно, однако она не спешит представлять своего возлюбленного широкой общественности.
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