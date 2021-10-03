Известная певица Тина Кароль заинтриговала кокетливым роликом, снятым перед зеркалом

Тина Кароль последние несколько месяцев стала публиковать в Инстаграм и личные фото, а также просто кадры из жизни. Если ранее артистка тщательно скрывалась от внимания фанатов, то теперь даже иногда показывает себя в домашних луках.

В этот раз Тина удивила непривычным образом в черных тонах. В черных брюках, туфлях на каблуке такого же оттенка и в прозрачном топе Тина покрутилась перед зеркалом. Причем топ был из обычной черной сеточки, подчеркивающей черный комплект певицы.

Подписывать новые кадры звезда не стала, хотя и покрутилась немного перед объективом и показала фигуру в черном луке.

Отметим, что после смерти мужа Евгения Огира Тина долгое время была сама и не заводила новые романтические отношения и не говорила о личной жизни. Певица сосредоточилась на своей карьере и воспитании сына Вениамина, не показывала свой дом и не давала интервью.

Однако недавно артистка призналась, что уже готова к новым отношениям и не будет отвергать новую любовь, если она повстречается на ее пути. Многие считают, что сердце Тины уже несвободно, однако она не спешит представлять своего возлюбленного широкой общественности.

Напомним, Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль рассказала о боли, которую терпит каждый день, как Мишина: «Это моя трансформация»

Также Politeka писала, что Тина Кароль намекнула, есть ли у нее любимый мужчина: "Много сменилось..."