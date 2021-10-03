Українська співачка Тіна Кароль у новій фотосесії розкрила себе з іншого боку

Нещодавно Тіна почала публікувати кілька різних кадрів, під якими представила цікаві цитати – анонси нового кліпу і композиції, яку довго чекали фанати. Фотосесію Кароль використовувала в звичному стилі - світлих тонах і без особливих змін нарядів.

Як можна помітити на Сторісах з нових кадрів, артистка вибрала стильний лук, що складається з класичних чорних брюк з широкою штаниною і модного асиметричного топа. Зачіска» Морська хвиля " і простий макіяж вигідно доповнили образ.

"Ось це Я розумію-Доброго ранку! Неймовірно красива☺❤️; Дякую за прекрасний Доброго ранку, мої очі відкрилися без холодної води!; Хочу почути вже нову пісню 😋; а нам подобається, що судячи з усього, скоро (не плутати зі skoro) ми почуємо новий шедевр); якщо подобається-треба бути.. краще не стримувати себе)) " - писали фанати трохи раніше під схожим кадром.

У артистки є свої секрети привабливості. Перш за все, співачка займається спортом, буває навіть по два рази на день.

Також артистка п'є багато води, відмовилася від шкідливих звичок, не користується макіяжем без потреби, харчується корисною їжею. Зокрема, в раціоні знаменитості є суворі заборони - вона не вживає солодощі або фастфуд.

Не можна не відзначити, що Тіна Кароль доглядає за волоссям. Вона вже давно носить пшеничний відтінок, а зачіски намагається міняти.