Украинская певица Тина Кароль в новой фотосессии раскрыла себя с другой стороны

Недавно Тина начала публиковать несколько разных кадров, под которыми представила интересные цитаты – анонсы нового клипа и композиции, которую долго ждали фанаты. Фотосессию Кароль использовала в привычном стиле – светлых тонах и без особых изменений нарядов.

Как можно заметить на Сторисах из новых кадров, артистка выбрала стильный лук, состоящий из классических черных брюк с широкой штаниной и модного асимметричного топа. Прическа «морская волна» и простой макияж выгодно дополнили образ.

«Вот это я понимаю - доброе утро! Невероятно красивая🤤❤️; Спасибо за прекрасное доброе утро, мои глаза открылись без холодной воды!; Хочу услышать уже новую песню 😋; А нам нравится, что судя по всему, скоро( не путать со skoro) мы услышим новый шедевр); Если нравится-надо быть.. лучше не сдерживать себя))» - писали фанаты немногим ранее под похожим кадром.

У артистки есть свои секреты привлекательности. Прежде всего, певица занимается спортом, бывает даже по два раза в день.

Также артистка пьет много воды, отказалась от вредных привычек, не пользуется макияжем без надобности, питается полезной едой. В частности, в рационе знаменитости есть строгие запреты - она не употребялет сладости или фастфуд.

Нельзя не отметить, что Тина Кароль ухаживает за волосами. Она уже давно носит пшеничный оттенок, а прически старается менять.