Известная певица Тина Кароль поделилась чувственными кадрами из своей последней фотосессии

Артистка не так давно приняла участие в новой сьемке, чтобы подогреть интерес к скорому выходу ее новой композиции. О песне звезда говорит крайне мало, оставляя лишь строчки из песни, публикуя отрывки из съемок и рассуждая о планах на будущее.

Телесный топ с тонкими лямками и вырезами, а также классически брюки гармонично сочетались между собой без лишней откровенности и дерзости. Макияж в нюдовых тонах и распущенные локоны хорошо дополнили образ артистки.

В подписи к одному из своих кадров Кароль спросила украинцев: «О чем ты сейчас задумался?».

Таким образом звезда решила немного пообщаться со своей аудиторией, чего обычно не делает и как правило даже избегает лишнего внимания.

Также популярная украинская певица похвасталась снимками на своей станице в Instagram днем ранее.

Тина Кароль позировала в том же светлом топе и черных расклешенных брюках. Чтобы ноги казались еще длиннее, артистка обула изящные босоножки на шпильке. Образ дополнил макияж с акцентом на глаза и легкая укладка.

"Мне нравится быть для тебя..." - подписала кадры певица.

Кароль показала несколько фото, а также бэкстейдж съемки.

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