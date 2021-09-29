Известная певица Тина Кароль восхитила красотой на новых кадрах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица похвасталась снимками на своей станице в Instagram.

Тина Кароль позировала в светлом топе и черных расклешенных брюках. Чтобы ноги казались еще длиннее, артистка обула изящные босоножки на шпильке. Образ дополнил макияж с акцентом на глаза и легкая укладка.

"Мне нравится быть для тебя..." - подписала кадры певица.

Кароль показала несколько фото, а также бэкстейдж съемки.

Отметим, поклонники певицы были просто без ума от новых горячих кадров.

«Отвал всего», «Бомба», «Пожар», «Боже, какая богиня», «тушите меня🔥», «Королева», «Я забыла как дышать и говорить», «Несите огнетушитель», «Классная! Когда не просто красота, а фантастический магнетизм. Обожаю», «Тигрица», - пишут в комментариях.

Напомним, Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь"

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