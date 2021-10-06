Популярная украинская певица Оля Полякова показала, насколько меняется ее внешний вид в зависимости от прически и париков, которые ей подбирают стилисты.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Как известно, Полякова любит примерять на себя разные образы и наряжаться в экстравагантные наряды.

Еще одним частым атрибутом ее сценического образа можно назвать разнообразные парики, при помощи которых певица меняет свою внешность. Особенно дерзкие образы с разноцветными волосами Оля примеряла для шоу «Маска».

На новых видео Полякова запечатлела процесс своего преображения под чутким руководством стилиста. Сначала певица показала забавные кадры, на которых ее прическа выглядит крайне нестандартно. Волосы Поляковой казались коротко подстриженными по бокам, а на ее макушке красовалась высокая и прямая «гулька» из остальных волос. Певица быстро наклоняла голову из стороны в сторону, «виляя» этой конструкцией.

На следующих кадрах можно было увидеть, как голову Оли готовят к парику при помощи специальной шапочки и заколок.

А потом певица позировала уже со своими привычными локонами цвета блонд.

«Все, наконец-то я похожа на себя», - объявила Оля.

Напомним, Полякова сразила эпатажными образами для шоу "Маска", украинцев поставили перед выбором.

Как сообщала Politeka, Полякова показала, что сейчас происходит в ее квартире после масштабного ЧП.

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