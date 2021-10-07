Известный украинский блогер и визажист, один из судей шоу «Співають всі» Олег Машуковский засветил яркий эпатажный образ Ольги Поляковой для проекта «Маска».

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у блогера появилось совместное фото со звездой. Судя по всему, блогер попал на съемки популярного шоу «Маска», где и сфотографировался с красоткой.

Полякова была одета в леопардовый комбинезон с эффектным декольте, а на ее голове красовался оригинальный парик с гулькой. Певица повторила образ эпатажного ведущего развлекательного шоу Руби Рода из культового фильма «5 элемент». Пикантности фото придала поза Поляковой.

«Готовы лицезреть нового судью шоу Маски? А было бы прикольно», - подписал фото блогер.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Огонь», «У Оли очень крутой образ», «Дааа, было круто тебя там видеть. Ради тебя и смотрела, и буду смотреть», «Ну тип, тебе ещё далеко до того, что бы там сидеть», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова показала, что происходит в ее столичной квартире после масштабного ЧП.

Как сообщала Politeka, Полякова примеряла необычный парик, удивив безумной прической: "Похожа на...".

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