Известный украинский блогер и визажист, один из судей шоу «Співають всі» Олег Машуковский засветил яркий эпатажный образ Ольги Поляковой для проекта «Маска».
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у блогера появилось совместное фото со звездой. Судя по всему, блогер попал на съемки популярного шоу «Маска», где и сфотографировался с красоткой.
Полякова была одета в леопардовый комбинезон с эффектным декольте, а на ее голове красовался оригинальный парик с гулькой. Певица повторила образ эпатажного ведущего развлекательного шоу Руби Рода из культового фильма «5 элемент». Пикантности фото придала поза Поляковой.
«Готовы лицезреть нового судью шоу Маски? А было бы прикольно», - подписал фото блогер.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Оборвалась жизнь звезды кино и ТВ, семья актера сообщила детали: "Он плохо себя чувствовал"
Скончался известный синоптик, прогнозы которого читали все украинцы: «Он не успел…»
Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"
Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня"
В комментариях ему оставили несколько отзывов.
«Огонь», «У Оли очень крутой образ», «Дааа, было круто тебя там видеть. Ради тебя и смотрела, и буду смотреть», «Ну тип, тебе ещё далеко до того, что бы там сидеть», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Полякова показала, что происходит в ее столичной квартире после масштабного ЧП.
Как сообщала Politeka, Полякова примеряла необычный парик, удивив безумной прической: "Похожа на...".
Также Politeka писала, что Полякова озадачила образами для шоу "Маска": "Вау".