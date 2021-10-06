Популярна українська співачка Оля Полякова показала, наскільки змінюється її зовнішній вигляд в залежності від зачіски і перук, які їй підбирають стилісти.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кумедними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Як відомо, Полякова любить приміряти на себе різні образи і вбиратися в екстравагантні вбрання.

Ще одним частим атрибутом її сценічного образу можна назвати різноманітні перуки, за допомогою яких співачка змінює свою зовнішність. Особливо зухвалі образи з різнокольоровим волоссям Оля приміряла для шоу "Маска".

На нових відео Полякова відобразила процес свого перетворення під чуйним керівництвом стиліста. Спочатку співачка показала кумедні кадри, на яких її зачіска виглядає вкрай нестандартно. Волосся Полякової здавалися коротко підстриженими з боків, а на її маківці красувалася висока і пряма «гулька» з решти волосся. Співачка швидко нахиляла голову з боку в бік, "виляючи" цією конструкцією.

На наступних кадрах можна було побачити, як голову Олі готують до перуки за допомогою спеціальної шапочки і шпильок.

А потім співачка позувала вже зі своїми звичними локонами кольору блонд.

"Все, нарешті я схожа на себе", - оголосила Оля.

Нагадаємо, Полякова вразила епатажними образами для шоу "Маска", українців поставили перед вибором.

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