Популярна співачка Оля Полякова вразила українців кардинально різними і дуже екстравагантними нарядами для шоу "Маска".

Як відомо, Оля входить до складу зіркових детективів популярного телепроекту, другий сезон якого скоро вийде в ефір. Артистка відома своєю любов'ю до незвичайних і зухвалих образів, а шоу "Маска" дозволяє їй реалізувати її в повній мірі.

Як пише Politeka.net, на сторінці проекту в Instagram з'явився пост, в якому українцям запропонували порівняти два наряди Полякової.

Перший представляв собою малиновою міні-плаття з незвичайного матеріалу з металевим відливом. Розрізи і бахрома на спідниці виглядали дуже зухвало, а доповнював незвичайну картину ліф у вигляді двох конусів. На додаток до дивної сукні Полякова одягла перуку з коротким яскраво-жовтим волоссям.

На другому фото співачка позувала у футуристичному чорно-білій сукні-пальто, що складається з безлічі окремих "листочків". Короткий наряд з шкіряним корсетом і високим коміром так і приковує до себе погляд. Образ Олі доповнили незвичайна зачіска і яскравий макіяж.

"Вау. Зірковий детектив Оля Полякова вражає розкішними образами! Голосуйте за улюблений у коментарях", - йдеться у підписі до фото.

Українці тут же відреагували.

"Обидва", "все шикарно", "Оля виглядає завжди чудово, всі її образи дуже яскраві!", "Вона найкрасивіша, харизматична і весела, а гумор у неї який?",- пишуть люди.

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