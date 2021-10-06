Популярна співачка Оля Полякова вразила українців кардинально різними і дуже екстравагантними нарядами для шоу "Маска".
Як відомо, Оля входить до складу зіркових детективів популярного телепроекту, другий сезон якого скоро вийде в ефір. Артистка відома своєю любов'ю до незвичайних і зухвалих образів, а шоу "Маска" дозволяє їй реалізувати її в повній мірі.
Як пише Politeka.net, на сторінці проекту в Instagram з'явився пост, в якому українцям запропонували порівняти два наряди Полякової.
Перший представляв собою малиновою міні-плаття з незвичайного матеріалу з металевим відливом. Розрізи і бахрома на спідниці виглядали дуже зухвало, а доповнював незвичайну картину ліф у вигляді двох конусів. На додаток до дивної сукні Полякова одягла перуку з коротким яскраво-жовтим волоссям.
На другому фото співачка позувала у футуристичному чорно-білій сукні-пальто, що складається з безлічі окремих "листочків". Короткий наряд з шкіряним корсетом і високим коміром так і приковує до себе погляд. Образ Олі доповнили незвичайна зачіска і яскравий макіяж.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
Не стало знаменитого російського актора і творця "Бригади": колеги поділилися трагічною новиною
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
"Вау. Зірковий детектив Оля Полякова вражає розкішними образами! Голосуйте за улюблений у коментарях", - йдеться у підписі до фото.
Українці тут же відреагували.
"Обидва", "все шикарно", "Оля виглядає завжди чудово, всі її образи дуже яскраві!", "Вона найкрасивіша, харизматична і весела, а гумор у неї який?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова показала, що зараз відбувається в її квартирі після масштабної НП.
Як повідомляла Politeka, Полякова на шоу "Маска" спантеличила кадрами з сильно змінився Данилко.
Також Politeka писала, що Полякова показала, в яку красуню перетворилася її молодша дочка.