Відома українська співачка Оля Полякова показала, як виглядає її квартира після того, як в одній з кімнат обвалилася стеля.

Як відомо, квартира Ольги знаходиться навпроти Національного банку України в історичній будівлі партійної еліти. У квартирі Полякової є домашній кінотеатр і піаніно, кімната для гостей, простора кухня, кімнати для дітей і багато інших приміщень.

В кінці лютого сім'ю Полякових наздогнала неприємна подія. Справа в тому, що комунальні служби не прибрали сніг з даху, в квартирі обвалилася стеля, крім того, по стінах текла вода. А шматки стелі ледь не потрапляли дітям на голови.

За словами Полякової, вона неодноразово зверталася в керуючу компанію, але та нічого не робили, поки у неї не обвалилася стеля. В результаті зірка сама вирішила не чекати допомоги від Київських комунальників.

Тепер співачка лагодить дах відразу трьом під'їздам будинку за свій рахунок:

"Подивіться на мій бідний дах, зараз тут відбувається ремонт. Це моя дах, яка цього року впала моїм дітям на голову. Зараз роблю ремонт на даху, мало того, роблю ремонт відразу трьом під'їздам – роблю їм дах. Зараз тут така розруха скрізь.

А ось перекриття, які були під дахом. Ось що зняли. Всі дерев'яні, гнилі вже. Все це текло на голову вже роками, але ми це все поміняємо і буде все добре» - висловилася Ольга.

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