Известная украинская певица Ольга Полякова в программе Маши Ефросининой "Взрослые девочки" рассказала историю о том, как Наталья Могилевская "клеилась" к ее мужу.
Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица, актриса и телеведущая Ольга Полякова вместе с Машей Ефросининой выпустили шоу на TouTube "Взрослые девочки", в каждом выпуске которого общаются на интересные темы. Так, Полякова с Ефросининой уже успели обсудить проблему долгого брака и своих детей-подростков. На этот раз, знаменитости поговорили о дискуссионном вопросе дружбы между женщиной и мужчиной.
Так, Полякова рассказала, что когда-то 46-летняя народная артистка Украины Наталья Могилевская публично ухаживала за ее мужем. Напомним, что муж суперблондинки Вадим на 15 лет старше Поляковой, они воспитывают двоих детей.
"Могилевская моего мужа "клеила" прямо у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Подошла вот так и говорит: "У вас такой красивый пиджак. Он вам так к лицу". А я была рядом и говорю: "Наталья Алексеевна, нам пора идти. Я приревновала, не его... Но ее поведение такое...Потом она продолжила еще в Пермана (влиятельный продюсер – ред.) на Дне рождении. Слава Богу, что я уехала. Она прямо ... Наташа, я все видела", - рассказала Полякова.
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Отметим, что певица сказала, что они с Могилевской нормально общаются после того случая.
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