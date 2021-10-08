Колишній учасник шоу "Холостячка" зі Златой Огневич, а також учасник шоу" Танці з зірками " і шоу-балету Олі Полякової, з'явився в компанії відомої співачки.

Як пише Politeka.net, Макс Єжов є успішним танцюристом, який брав участь у шоу "Танці з зірками", де його партнером стала телеведуча Леся Нікітюк. Також Єжов танцює в шоу-балеті української співачки Олі Полякової. А нещодавно Макс вирішив спробувати завоювати серце" Холостячки " Злати Огневич, але співачка не повірила танцюристу в його щирості, тому Єжов покинув першим найромантичніший проект України.

А тепер танцюрист засвітився в компанії солістки групи KAZKA Олександри Зарицької. Єжов стояв на паркеті поруч з партнером співачки-Юрієм Мєшковим. Молоді люди щось обговорювали, поки Олександра знімала відео.

"Макс Єжов пройшов відбивати у Юрія Мєшкова партнерку. Так що робимо опитування. Кого залишаємо?",- написала, жартуючи, Зарицька.

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